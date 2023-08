column Hoe is het nu met ijscoman Martijn, de zoon van Moes? ‘Laatst was die ene van Goldband hier, die met Maan is’

Vandaag is het twee maanden geleden dat Moes overleed. U weet wel, de ijscoman die 45 jaar op het Binnenhof stond, langer nog dan Mark Rutte premier is. Bij zijn overlijden zei diezelfde Rutte, net als Wilders en andere politici: Den Haag zal hem missen. Dus een goede dag om naar het Noordeinde te fietsen en zijn zoon Martijn te vragen hoe het ermee is.