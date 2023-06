Bewolkte dag in Rijswijk

indebuurt.nl Beachbabe Joy: 'Als buiten de zon schijnt, dan zijn de gasten extra vrolijk'

Het strandseizoen in Den Haag is begonnen. Wij struinen de kustlijn weer af en spreken met de barmannen- en vrouwen op het strand. Beachbabe Joy is 19 jaar en werkt dit seizoen voor het eerst op het strand. Dat doet ze bij Habana op Kijkduin.