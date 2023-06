Bewoners gered uit flat na brandstichting brievenbussen, politie doet onderzoek

Mijn Allessie In zijn Kever cabrio geniet Ronald van de wind door zijn haar: ‘Geeft extra schwung aan de rijbele­ving’

De jeugd van Ronald Menges (72) speelde zich deels af in de kattenbak. Niet in die van de poes maar in deze andere benaming voor een krappe bagageruimte van zijn vaders Volkswagen Kever. Zo’n exemplaar wilde hij later ook, maar dan met open dak, want dat is pas echt vrijheid. Die wens is uitgekomen.