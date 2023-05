Bibliotheek gooit duizenden werken van kunstuitleen in de verkoop: ‘Geen ruimte voor in het nieuwe pand’

Musea brengen overtolli­ge stukken naar webwinkel: ‘Verkoop van collecties ligt altijd erg gevoelig’

Een foto van het Schevenings vuurwerk uit 1957 uit het Nederlands Fotomuseum, een antieke secretaire, een eeuwenoude schenkkan van Delfts aardewerk: het zijn zomaar wat voorbeelden van objecten waar musea vanaf willen. In Nederlandse musea liggen miljoenen van dergelijke stukken in opslagruimten te verstoffen. Ze passen niet meer in de zogenoemde kerncollecties.