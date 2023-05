Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn in de gemeente Rijswijk

Twee minuten met Hagenaar met aangeboren hartafwij­king doet mee met vijf uur durende motorrace op TT-cir­cuit

Kevin Schoemaker (36) doet 12 juni mee aan een vijf uur durende motorrace op het TT-circuit in Assen. De Hagenaar heeft een bijzonder verhaal: hij heeft een aangeboren hartafwijking en is sinds zijn tweede levensjaar al meerdere keren geopereerd. Schoemaker hoopt een voorbeeld te zijn voor hartpatiënten in heel Nederland.