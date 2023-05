Dorene en Mathilde zijn geen ‘zweefteven’ maar realisten: ‘Niet zo snel gehecht aan huizen of plekken’

indebuurt.nl Deze dingen doe je dit weekend in Delft (19 - 21 mei)

Het is bijna weekend en dat betekent tijd voor leuke dingen! Er staan een aantal activiteiten op de planning in Delft. Zo kan je naar een Fantasy festival in Rijswijk of naar een openluchtbioscoop op de Markt. Wij hebben alle weekendtips voor je op een rijtje gezet.