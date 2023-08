Aanpak van jonge criminelen wordt opgevoerd, Delft ziet inzet van jongeren­hand­ha­vers wel zitten

In Den Haag en Rotterdam lopen ze al langer over straat om jongeren uit de criminaliteit te houden. Maar mogelijk patrouilleren gemeentelijke jeugdhandhavers over een poosje ook in Delftse probleemwijken. Burgemeester Marja van Bijsterveldt ziet de inzet van zogenaamde jeugdboa's in Delft-West ook wel zitten.