Bijzondere tentoon­stel­ling over Westlandse Druiven­fees­ten officieel geopend

De bijzondere tentoonstelling ‘Marcel van der Vlugt Senior - Hoffotograaf van het Druivenfeest’ is dinsdagmiddag officieel geopend door burgemeester Bouke Arends in het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. De expositie is tot en met 31 oktober voor iedereen toegankelijk.