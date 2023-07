Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Rijswijk vandaag

indebuurt.nl Van Jazz in de Regentes tot een buurtcam­ping: 7 x weekenduit­jes in Den Haag (7 - 9 juli)

Wil je graag iets leuks doen dit weekend, maar weet je niet wat? Kijk dan eens in het onderstaande lijstje. Wij hebben het internet afgestruind naar activiteiten voor dit weekend en dat hebben we gevonden. Zo worden verschillende plekken in Den Haag omgetoverd tot een camping en is er een markt met allerlei creatieve producten. Je leest hieronder meer.