Helder in Rijswijk vanochtend

met video Man zwaarge­wond door explosie in bedrijfswa­gen: ‘Voorruit ligt door enorme knal op dak van woning’

Een man is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een explosie in een bedrijfswagen aan de Singel in Wateringen. Door de enorme ontploffing ontstond een vlammenzee op de parkeerplaats, vloog de voorruit van het busje op het dak van een nabijgelegen woning en raakten zes auto’s zwaar beschadigd.