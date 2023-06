Heldere tot licht bewolkte ochtend en middag in Rijswijk

Groene oase laat op zich wachten in Van Leeuwen­hoek­park: ‘Hard hoofd in dat gras nog opkomt’

Het Van Leeuwenhoekpark in Nieuw Delft, pal naast het station, moet uiteindelijk een honderden meters lange groene oase worden. In het noordelijke gedeelte werd maanden geleden al gras ingezaaid, maar in een groot deel daarvan is nog geen sprietje te zien. Komt het nog wel goed?