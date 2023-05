Kauw komt met pootje vast te zitten in Rijswijkse roltrap

Multatuli Welopge­voed Haags meisje bezweek voor veel oudere rokkenja­ger: ‘Haar leven was niet makkelijk’

Ze begon op 63-jarige leeftijd een pension voor badgasten aan de Duinweg in Scheveningen, was de tweede vrouw van schrijver Eduard Douwes Dekker en liet zich cremeren in een tijd waarin dat allesbehalve gebruikelijk was. Mimi Hamminck Schepel (1839-1930) was vrijdenkster, schrijfster, vertaalster en onderwijzeres, een meisje uit een keurige, Haagse familie dat haar tijd ver vooruit was.