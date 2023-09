Klein Parijs in een woonwijk, over alles is tot in de puntjes nagedacht

gouden pollepel Het is leuk grillen bij Kogi House in de Gortstraat, maar de smaak mag beter

We gaan Koreaans eten in het Kogi House. We eten er goede kimchi-dumplings en zoet-pittige rijststicks. Niet alles valt even goed in de smaak. Leuk blijft het evenwel om gezellig met elkaar aan tafel te grillen.