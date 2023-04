Koning Willem-Alexander woont iftar bij: ‘Begrip krijgen is belangrijk’

Ruzie in tram loopt uit de hand: onbekende man steekt 24-jarige met mes

Een nog onbekende man heeft afgelopen donderdag een 24-jarige man met een mes gestoken in een tram in Den Haag. De tram was onderweg was naar Scheveningen toen de twee betrokkenen ruzie kregen en dit uit de hand liep. In de twee dagen erna vonden nog twee steekpartijen in Den Haag plaats.