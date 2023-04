Minder nieuwbouwwoningen gebouwd in Rijswijk

Haagse terrassen worden weer kleiner: 'Op deze manier wordt het toch weer een zware zomer’

Openbare pleinen met tafels vol pintjes en colaflesjes. In de coronajaren had de Haagse horeca recht op een beetje extra terrasruimte. Die tijd is voorbij, tot frustratie van terrashouders. Maar er is ook begrip. ,,Je moet ergens in de stad kunnen zitten, zonder direct consument te zijn.”