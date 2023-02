Nog geen vijf maanden oud weet katje Pukkie zich al flink in de nesten te werken

indebuurt.nl Fundaparel: dit herenhuis heeft een luxe slaapkamer met daarin een bad

Woon je samen en heb je behoefte aan je eigen relaxruimte? Of heb je vaak logees? Dan is dit gloednieuwe herenhuis in de Archipelbuurt iets voor jou. Op de bovenste verdieping is een loft-achtige master suite met een eigen bad en toilet. Alleen nog een koelkast erbij en je hoeft de kamer niet meer uit.

8 februari