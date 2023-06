Overwegend bewolkt in Rijswijk vanochtend

Column Waar wij het een vuige venerische ziekte vinden, noemen inwoners van Zoetermeer hun kind liefkozend ‘platje’

Het is algemeen bekend dat het Haags de eerste der talen is. We noemen het eerst gesprokene niet voor niets de ‘oeâhtaal.’ Deze Haagse klank spreekt voor zich. Hoe oud het Haags is valt niet exact te achterhalen; echter, er zijn aanwijzingen dat dit zeker ouder is dan Christus.