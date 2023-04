Raadslid Maaike strijdt tegen Zwarte Piet en vecht voor statushouders: ‘Laat mij als kop van jut fungeren’

Technische Dienst Groot deel landbouw­grond in erbarmelij­ke staat, maar met deze technolo­gie kunnen oogsten gered worden

Meer dan negentig procent van ons voedsel wordt direct of indirect in de aarde geproduceerd. Goede en gezonde landbouwgrond is dus van levensbelang. Maar in de EU alleen al is ruim de helft ervan in erbarmelijke staat. Onderzoek naar en het verbeteren van landbouwgrond was tot nu toe altijd mensenwerk met alle gevolgen en kosten van dien. De Haagse start-up Veridi Technologies wil daar verandering in brengen.