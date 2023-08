Facebook moet gegevens delen van anonieme gebruiker die man (39) beschuldig­de van wangedrag

Een 39-jarige Hagenaar heeft een gedeeltelijke overwinning behaald in een rechtszaak tegen Facebook over een lastercampagne tegen hem in een chatgroep. Het internetbedrijf moet hem gegevens verstrekken over een groepslid dat hem ervan beschuldigt dat hij vrouwen slecht behandelt en dat hij stiekem filmpjes maakt.