Statushouders die niet naar flexwoningen willen verhuizen moeten hotel verlaten, oordeelt rechter

Statushou­ders weigeren flexwonin­gen, gemeente stapt naar de rechter om ze hotel uit te krijgen

Statushouders in Rijswijk die in een hotel worden opgevangen, weigeren naar de nieuwe flexwoningen te gaan die de gemeente heeft laten plaatsen. Zij waren in de veronderstelling dat ze een sociale huurwoning zouden krijgen. Een deel heeft een advocaat in de arm genomen om alsnog een woning af te dwingen. De gemeente is op haar beurt naar de rechter gestapt om de weigeraars uit het hotel te krijgen.