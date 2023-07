Stevige buien met fors onweer in Rijswijk vandaag

Gedane zaken Louis Couperus, ‘een vrouwelij­ke man’ die zijn tijd ver vooruit was

De Haagse schrijver Louis Couperus staat in zijn honderdste sterfjaar volop in de belangstelling. Een nieuwe biografie onthult allerlei onbekende foto’s en brieven die een ander licht werpen op ‘een vrouwelijke man’ die zijn tijd ver vooruit was.