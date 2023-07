Stralend zonnig weer in Rijswijk vandaag

indebuurt.nl Manicure of nagels laten doen: 5 x hier in Delft leg je jezelf in de watten

Wat is er leuker dan de zomer vieren met gelakte nagels in vrolijke kleuren? Je kunt natuurlijk zelf je nagels lakken, maar het is ook heerlijk om je nagels te laten verzorgen bij een nagelstudio. Daar weten ze precies wat ze doen en kun je kiezen uit allerlei leuke opties. Onder andere bij deze Delftse zaken kun je terecht voor nail-art of een manicure: