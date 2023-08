indebuurt.nl Van Des Indes tot het Catshuis: 16 x oude fotos van slaapka­mers in Den Haag

Oude foto’s van woonkamers waren vorige week het onderwerp van de rubriek Vroeger in Den Haag. Dat maakte ons nieuwsgierig naar andere kamers, zoals slaapkamers. In het archief hebben we heel wat slaapkamer kiekjes gevonden zelfs van 1900. We hebben foto’s van luxe kamers gevonden en van arbeiderswoningen en ook van bekende hotels zoals Des Indes.