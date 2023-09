Eigenaar Mall of the Nether­lands ziet zijn winkels meer verkopen

Winkelcentra van Unibail-Rodamco-Westfield (URW), eigenaar van onder andere de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, lijken nog altijd in trek bij consumenten. Ondanks de gestegen inflatie zagen de huurders van het bedrijf de winkelverkopen toenemen in de eerste helft van dit jaar, met name in Europa.