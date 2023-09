Twee intochten, een mét en een zonder zwarte piet: Goed dat er keuze is of had Rijswijk harder moeten zijn?

Hoe ADO vier keer op identieke wijze scoorde uit een hoekschop: ‘Een compliment aan Raymond Mulder’

ADO Den Haag maakte tegen Jong AZ (4-1) op vrij unieke wijze vier identieke doelpunten. Een nieuw foefje van de technische staf? En heeft de Haagse selectie nu een gouden troef in handen? Feit is dat de Haagse ploeg de interlandperiode in gaat met slechts twee punten achterstand op de koploper.