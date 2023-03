Verkeersruzie uitgevochten met hamer en schep, een persoon gewond

ADO verliest kostbare punten, maar heeft periodeti­tel nog in eigen hand: ‘Het worden prachtige potjes’

Goed was het niet, maar bij ADO Den Haag probeerde men de 0-0 bij FC Den Bosch vooral positief te bekijken. De ploeg van Dick Advocaat bleef immers voor de elfde keer ongeslagen en heeft de derde periodetitel nog altijd in eigen hand. ,,We moeten het niet groter maken dan het is.”