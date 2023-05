Vijf jaar cel geëist tegen drie mannen voor steekpartij in Rijswijk: ‘Slachtoffer is van alle kanten lek gestoken’

Hagenaars rocken door: ‘Als je goed luistert, hoor je een Haags accent. Ook in het Engels, ja’

Tweeduizend bandjes telde de Haagse beatscene in de hoogtijdagen, rondom het Zuiderpark barstte het van de muziek. Zo’n zestig jaar later klinkt nog altijd het diepe geluid van de basgitaar in muziekcentrum Musicon en is festival Kaderock met een dag uitgebreid. ,,De Haagse rockscene krijgt niet de credits die ze verdient.”