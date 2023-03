Voor jongeren die voor overlast zorgen rondom station Rijswijk ligt bekeuring klaar

indebuurt.nl Aha! Dit is waardoor de afwerking van het Huis van Delft zo lang duurt

Het Huis van Delft naast het station zou eigenlijk in 2022 klaar zijn, maar het gebouw is nog steeds niet af. Dit komt onder meer doordat de tegels die eerst op het gebouw zaten vervangen moesten worden omdat ze vies werden. Indebuurt-lezer Dennis heeft nu de indruk dat er ook met de nieuwe tegels weer een probleem is. Wij zoeken uit of dat klopt.