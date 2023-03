Weggebruikers opgelet! Prinses Beatrixlaan dit weekend afgesloten

Rosalin op zee The Ocean Race komt langs Kaap Hoorn: ‘Als je daar overboord slaat, vinden ze je nooit meer terug!’

Rosalin Kuiper (27) doet met Team Malizia mee aan de zwaarste en gevaarlijkste zeilwedstrijd ter wereld: The Ocean Race. De Zoetermeerse zeezeiler is de enige Nederlandse deelnemer die in deze editie meevaart en vertelt hieronder over haar ervaringen.