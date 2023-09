Mina wil ingestort weeshuis in Marokko snel weer opbouwen: ‘Kinderen lopen in shock rond’

Voor de Haagse Mina el Kadiri (48) zijn het zware tijden. Ze maakt zich grote zorgen om haar oma en andere familieleden in Marokko, die al een paar dagen op straat slapen uit angst voor naschokken. In de dorpen in het Atlasgebergte is alles verwoest. Het weeshuis en de waterput die zij daar heeft laten bouwen, zijn ingestort. ,,De kinderen zijn in shock, velen lopen nu op blote voeten over straat.’’