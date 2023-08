gouden pollepel Fijn eten voor een goede prijs; Het kan in restaurant 1743 in Voorburg

Hier verstaan ze het horecavak en spelen ze goed in op het personeelstekort. Geen keuzestress met het aanbod van dagelijks drie wisselende hoofdgerechten waarbij je kiest voor vis, vlees of vegetarisch. Simple as that. Je mag er ook aanschuiven voor een borrel of een biertje.