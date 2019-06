100-jarige Jaap Göbel uit Gorinchem voltrekt huwelijk van kleinzoon Michael en vriendin Ilsa

Jaap Göbel weet als geen ander wat de ingrediënten van een goed huwelijk zijn. Hij en zijn Janne zijn inmiddels 71 jaar getrouwd. ,,Opa stond bovenaan het lijstje van degene die mijn zoon als trouwambtenaar wilde hebben, maar ook bij mijn toekomstige schoondochter stond hij bovenaan. Dus de keuze was snel gemaakt’’, vertelt moeder Marrie.

Zij en haar man zijn overigens ook al ruim veertig jaar bij elkaar.

Band

,,Het is heel bijzonder dat mijn schoonvader dat huwelijk mag en kan sluiten’’, zegt Marrie. Haar schoonvader hoopt in augustus zijn 101e verjaardag te vieren. De band tussen hem en zijn kleinzoon is sterk.

,,Het is bijzonder in meer dan één opzicht. Mijn man is de oudste zoon in het gezin, waardoor Michael de stamhouder in de lijn van de familie Göbel is. En dan sluit zijn naamgever zijn huwelijk’’, aldus Marrie.

Het huwelijk vindt volgende week plaats in kleine kring. ,,Mijn zoon en zijn vriendin willen het intiem houden’’, zegt ze. ,,Maar ondertussen is mijn schoonvader een echte beroemdheid aan het worden.’’ Zover bekend is er nog niet eerder een huwelijk voltrokken door een buitengewoon trouwambtenaar geweest die een eeuw oud is.