7500 jaar oud skelet Trijntje 20 jaar na opgraving te zien in Hardinxveld

Het geraamte is sinds de vondst in 1997 nooit te bezichtigen geweest. Wel is Trijntjes 'lichaam' als reconstructie op basis van de skeletgegevens, tentoongesteld in Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Daar lag ook het skelet, maar dat was te kwetsbaar om tentoon te stellen. Inmiddels is het zodanig geconserveerd, dat dat wel kan.



De vondst van Trijntje, tijdens werkzaamheden voor de aanleg van de Betuwelijn, was groot nieuws. 'De beenderen werd ontdekt in een graf tien meter onder de grond. Het gaat om een ongeveer 45 jaar oude vrouw gaat. Kenmerken van het hoofd en het bekken wijzen daarop. ,,Er is nog nooit een skelet van zo oud gevonden dat nog helemaal volledig is,'' zegt archeoloog Hamburg. De vrouw is met een stukje rode oker op rug begraven met haar handen op de heupen en haar hoofd iets naar links. Zij moet 1.58 meter lang zijn geweest. ,,Een normale lengte voor die tijd.', zo schreef het Algemeen Dagblad op 27 november 1997.