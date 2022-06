Aalburgse buffelgaard in tv-programma Onze Boerderij

Monique Verschure zegt dat ze met haar gezin maar heel even hoefde te overleggen, nadat ze was gevraagd aan het programma mee te werken. ,,We dachten meteen: superleuk. Daarna kwam er iemand van de redactie, waarmee we de boel hebben doorgesproken. Afgelopen week kwam er een cameraploeg langs. In het begin was dat onwennig, daarna gemoedelijk.”