Aanrijding op de Merwedebrug na achtervolging van politie op twee berovers

De diefstal vond plaats in Werkendam, meldt de politie. De twee aangehouden mannen worden verdacht van het stelen van een pinpas. ,,Ze stapten de auto in en probeerden te ontkomen", zegt de woordvoerder van de politie. ,,Wij waren in de buurt dus agenten zetten de achtervolging in op het duo dat de A27 op reed. Kort daarop ontstond er een aanrijding. Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident, maar het is natuurlijk wel vervelend voor de weggebruikers die in de file kwamen te staan.”

‘Even schrikken’

Richard Kortland uit Gorinchem reed pal achter de auto van de aangehouden mannen en de politie toen deze op de Merwedebrug met elkaar in aanrijding kwamen. ,,Ik moest vol op mijn rem. Dat was wel even schrikken.’’

Kortland was echter al voorbereid. ,,Nog voor de brug zag ik in mijn achteruitkijkspiegel politie met zwaailicht aankomen. Op dat moment ben ik naar de rechterrijstrook gegaan om die auto ruimte te geven. Het volgende moment kwam er over de vluchtstrook een auto op volle snelheid langs mij heen. De bestuurder probeerde al zigzaggend te ontkomen. Maar op de Merwedebrug reed hij zich klem op het verkeer dat voor hem reed. Het valt mij mee dat het bij materiële schade is gebleven.’’

Volledig scherm Een van de verdachten werd op de Merwedebrug aangehouden. © Richard Kortland

In de boeien

Na de noodstop op de brug stapte Kortland, net als vele andere weggebruikers uit zijn wagen. ,,Een van de inzittenden werd gelijk in de boeien geslagen en bleef bij de vangrail staan. De ander werd tegen de grond gewerkt en daar in bedwang gehouden totdat er versterking kwam’’, vertelt hij.

Na zo'n half uur kon hij zijn weg weer vervolgen. ,,Ik was onderweg naar huis vanaf mijn werk en dacht een rustige middag te hebben. Dat liep even anders.’’

Lange file

De A27 richting Gorinchem werd een tijd afgesloten waardoor een lange file ontstond. Ook aan de andere kant van de weg stond een lange file. De politie besloot geen onderzoek te doen waardoor het verkeer uiteindelijk vrij snel weer op gang kwam. ,,Omdat er geen gewonden zijn gevallen is besloten om de de weg snel weer vrij te geven. Dat is eigenlijk standaard protocol in dit soort gevallen", zegt de woordvoerder.

De politie is op zoek naar getuigen van de diefstal in Werkendam. Deze kunnen zich melden via 0900-8844.