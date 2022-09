Ad en Tineke sluiten buurtsuper nu energierekening 3000 euro hoger wordt: ‘Levenswerk gaat in rook op’

75 jaar lang was de winkel van de familie De Jong in de Dorpsstraat in Schoonrewoerd een buurtwinkel en sociaal trefpunt ineen. Maar die dreigt vanaf 1 januari te verdwijnen, nu Ad en Tineke de Jong de aangekondigde verhoging van de energieprijs - van 1100 naar 4100 euro - niet meer kunnen ophoesten. ,,We vinden het vooral heel triest voor de oudere dorpsbewoners.”