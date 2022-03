Advies: huidige Gorcumse coalitie kan door, aangevuld met D66

Waterschap: dijken zijn goed, maar water is schaars voor beregening tegen nachtvorst

Sinds het begin van de landelijke metingen was in maart nog nooit zoveel uur zon geregistreerd als dit jaar. Ook is het al een tijdje bijzonder droog. Waterschap Rivierenland maakt zich echter geen zorgen over de toestand van de dijken in deze regio, maar het roept fruittelers wel op verstandig met water om te gaan.

13:34