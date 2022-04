Al 44 keer een bijna-botsing op de Waaldijk en daarom mag doorgaand verkeer er niet meer overheen

Honderden vluchtelin­gen gewoon bij mensen thuis opgevangen in de regio

Honderden vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde Oekraïne zijn bij ‘gewone gezinnen’ opgevangen in de regio Zuid-Holland Zuid. Daarnaast verblijven er meer dan 500 gevluchte Oekraïners in de reguliere opvangplekken, zoals het omgebouwde kantoorpand Crownpoint in Dordrecht. ,,Mensen in de regio zijn heel betrokken.”

30 maart