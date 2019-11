Al vijf aangiften van mishandeling door groep jongeren in Gorinchem; politie heeft verdachten in beeld

De politie in Gorinchem heeft inmiddels vijf aangiftes van grove mishandelingen door mogelijk dezelfde groep jongeren. Ze heeft ook verdachten in beeld en verwacht deze aan te houden. Dat maakt de politie donderdagmiddag bekend.

Alle slachtoffers zijn rond de 14 jaar oud. ,,Een groot aantal van de verdachten is inmiddels geïdentificeerd’’, zo meldt de politie. ,,De recherche is druk bezig met het analyseren van alle beelden, het bij elkaar brengen van informatie en het uitzoeken wie waarvoor verantwoordelijk is. Er is inmiddels een aantal verdachten in beeld, aanhoudingen volgen.’’

Filmpjes

Sinds enkele dagen doet de politie onderzoek naar de mishandelingen, waarvan meerdere filmpjes op sociale media circuleren. De politie kreeg een van de filmpjes enkele dagen geleden in handen. Ze spreekt zelf over een ‘vreselijk filmpje’. ,,Een groep jongens belaagt haast in teamverband een jonge knul en mishandelt hem op een schofterige manier’’, aldus de politie in een verklaring.

Quote Inmiddels hebben we het slachtof­fer gevonden en gesproken, hij heeft aangifte gedaan Politie

Op het moment dat ze op het bestaan van het filmpje werd gewezen, had de politie naar haar zeggen nog geen aangifte of melding binnen van de mishandeling. ,,Geholpen door vele getuigen die de betrokkenen en verdachten denken te herkennen, zijn we direct een onderzoek gestart. Inmiddels hebben we het slachtoffer gevonden en gesproken, hij heeft aangifte gedaan.’’

Wat eerder door de politie al werd gevreesd, blijkt het geval: het incident staat niet zichzelf. ,,We hebben nu vijf aangiftes in behandeling die een link lijken te hebben met deze dadergroep. Ook van die andere mishandelingen circuleren filmpjes, waarvan we onderzoeken wie er ‘de hoofdrol’ in hebben en wie welke strafbare handelingen uitvoert.’’

Getuigen

De politie meldt dat dankzij die beelden er veel getuigen zijn die meedenken. ,,Onder andere vanuit scholen en jongerenwerk. Uiteraard hebben ook de wijkagenten hun voelsprieten uitstaan.’’

De politie roept wel nadrukkelijk op om de beelden niet via sociale media te delen. Deze worden inmiddels zelfs internationaal gedeeld, onder meer door de Belgische politicus Filip de Winter en de Britse columniste Katie Hopkins. ,,Hoewel de beelden zeker bijdragen aan het onderzoek, kan het blijven delen van de video’s voor de slachtoffers en hun ouders erg confronterend en schadelijk zijn. We roepen iedereen dan ook op om te stoppen met verdere verspreiding, en waar mogelijk de filmpjes offline te halen.’’

Quote Ik begrijp dat iedereen die deze beelden ziet net als ik geschrok­ken en bezorgd is Reinie Melissant

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem heeft inmiddels ook een persverklaring gegeven. Daarin stelt ze geschokt te zijn. ,,Het is afschuwelijk en onacceptabel. Ik begrijp dat iedereen die deze beelden ziet net als ik geschrokken en bezorgd is. Op dit moment is de politie druk bezig met het onderzoek en ik word hier voortdurend over op de hoogte gehouden.’’

De politie heeft een online tipformulier in het leven geroepen voor de zaak. Tipgevers kunnen ook bellen met 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.