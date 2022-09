Aldo is zowel uitsmijter als klusjesman in door zijn partner Bianca gerunde Club Heat

DE ONTMOETING De fo­to-expositie van Angelique is een ode aan haar overleden vriendin Rozemarijn: ‘Zij inspireer­de mij’

In de Ontmoeting reist verslaggever Gijs Kool door het Rivierenland en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij daar tegenkomt. Vandaag: natuurliefhebber en hobbyfotograaf Angelique van Arkel houdt een expositie in het verzorgingshuis waar ze werkt. Het is een ode aan Rozemarijn die vorig jaar overleed.

26 augustus