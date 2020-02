Alleen de titel telt voor Royston Drenthe bij Kozakken Boys: ‘Ik ga voor goud’

75 Jaar Bevrijding Op zoek naar de Joodse onderdui­kers in de Biesbosch: ‘Ik wil laten zien dat we niet verslagen zijn’

De Dordtse Bertie Rodrigues is een zoektocht gestart naar Joodse mensen die in de Tweede Wereldoorlog in de Biesbosch ondergedoken zaten. Zelf zat zij als kind ondergedoken in Friesland, waar een project loopt om deze mensen rond 75 jaar bevrijding bij elkaar te brengen. ,,Dat moet hier ook kunnen. Ze hebben het Joodse volk geprobeerd te vernietigen, en ik wil laten zien dat dat niet gelukt is."