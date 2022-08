Altena blijft erbij: brandschade aan appartementencomplex Veen wordt niet vergoed

Burgemees­ters niet blij met negatief advies lachgasver­bod: ‘Wanneer gaan we wat doen?’

Onbegrip bij burgemeesters Melissant en Kolff over het uitblijven van landelijk lachgasbeleid. De burgemeester van Gorinchem, die zelf als eerste in de regio voor een lachgasverbod ging, wordt niet vrolijk van de ‘traagheid waarmee het maatschappelijke probleem wordt aangepakt’. Ook burgemeester Kolff van Dordrecht is niet blij.

