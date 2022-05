Altena heeft opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wijk en Aalburg gevonden

MET VIDEO Bewoonster ontredderd na grote brand in rietgedek­te boerderij: ‘Alles is in één klap vernield’

Een enorme flits. Gevolgd door een oorverdovende klap, zo hard dat het kraakt. En daarna de felle brand, die een woonboerderij aan de Oudendijk in Woudrichem donderdag in razend tempo ontdoet van de rieten kap. De bewoonster beseft nog nauwelijks wat er gebeurd is. ,,Wat moet ik zeggen? Alles is weg, in één klap vernield.’’

20 mei