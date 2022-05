Altena koopt ruim 8 hectare landbouwgrond en wil er nóg 3 voor nieuwe wijk in Woudrichem

Honderden starterswo­nin­gen erbij in Altena: ‘We gaan de bouw een flinke boost geven’

Om de woningnood te verlichten worden er de komende jaren zo'n 3000 woningen in Altena bijgebouwd. Een vijfde daarvan is bestemd voor starters op de woningmarkt. ,,We moeten snel aan de slag", zegt wethouder Hans Tanis.

27 mei