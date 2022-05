Altena onderzoekt veerdiensten in de regio: ‘We zijn aan alle kanten ingeklemd door water’

Wethouder Hans Tanis benadrukt het belang van de veerdiensten en pontjes: ,,Altena is een eiland, we zijn aan alle kanten ingeklemd door water. Bij onze bereikbaarheid spelen bruggen en water een grote rol. Veerdiensten en pontjes zijn belangrijk. We horen daarom graag wat gebruikers van de veren en pontjes vinden, en we zijn benieuwd waarom ze de veerdiensten juist niet gebruiken. Op basis van de input werken we verder aan de bereikbaarheid. De veren zijn straks extra belangrijk bij de verbreding van de A27.”

In de vragenlijst kan iedereen zijn mening geven over de ticketprijs, dienstregeling en faciliteiten bij het wachten, maar ook aangeven waarom hij of zij weinig of geen gebruik maakt van de veerdiensten en pontjes. Bij de veerdiensten worden enquêtes afgenomen bij reizigers, maar de vragenlijst is door iedereen tot 31 mei in te vullen op startvragenlijst.nl/veerpont. Er worden cadeaubonnen verloot onder de deelnemers.