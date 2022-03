Altena op weg naar hét hopeiland van Nederland: weer nieuwe locaties voor een hophof gezocht

Hophoven schieten als paddenstoe­len uit de grond in Altena: ‘We willen hét hopeiland van het land worden’

Altena is weer een hophof rijker, het dertigste inmiddels. Dat het zo snel zou gaan had Ronald van den Ende van de stichting Hop van Altena niet verwacht. ,,Zeker niet. Pas in 2019 zijn we ermee begonnen en we hebben vanwege corona vorig jaar haast niets kunnen doen. Je merkt dat mensen steeds meer belangstelling voor hop krijgen.’’

23 april