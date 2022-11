Altena zet de knop om: gebouwen na 21.00 uur niet meer verlicht

De gemeente Altena wil in de energiecrisis het goede voorbeeld geven en zet sinds zaterdag ruim 25 gebouwen niet meer de hele nacht in het licht. Dit om het energieverbruik in de openbare ruimte te verminderen.

Op zaterdag 29 oktober, de Nacht van de Nacht, ging de nieuwe maatregel in. Een hele serie van gebouwen, kunstwerken, monumenten, torens en molens die voorheen de hele nacht door verlicht werden, staan nu vanaf 21.00 uur in het donker. Zo ook het kasteel in Dussen, wat in dit dorp tot verontwaardigde reacties leidde.

Voor de verkeers- en sociale veiligheid is het niet nodig de lampen de gehele nacht te laten branden, aldus de gemeente. Een woordvoerster vertelt dat op deze manier tussen de 10.000 en 35.000 euro bespaard kan worden, afhankelijk van het geldende energietarief. ,,Voor het beschijnen van monumenten worden nu nog lampen gebruikt die veel energie gebruiken. We zijn bezig deze te vervangen door ledlampen. Verlichting die wel nodig is voor de verkeers- en sociale veiligheid blijft de hele nacht aan, eventueel gedimd.”

Energiezuinige ledverlichting

Dit najaar gaat een groot deel van de 13.000 lichtpunten (zoals lantaarnpalen) in de gemeente Altena vervangen worden door energiezuinige ledverlichting. Een bijkomend voordeel is volgens Altena dat de lichtbundels scherper zijn, waardoor er minder strooilicht is. Dat is beter voor plant en dier. In de nacht wordt de verlichting gedimd.

Sfeerverlichting in de openbare ruimte, zoals kerstversiering in winkelstraten, is dit jaar voor een kortere periode toegestaan: tussen 15 november en 15 januari. Die mag overigens ook na 21.00 uur blijven branden.

