Altena zoekt stageplekken voor inburgeraars

Dit jaar is er een nieuwe wet ingegaan voor inburgeraars. Dit zijn mensen die als gezinsmigrant of vluchteling naar Nederland komen. De nieuwe wet legt de nadruk op het zogenoemde duaal inburgeren: werken en leren tegelijkertijd. Dat moet veel voordelen opleveren. Zo kunnen inburgeraars zich oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt, doen ze werkervaring op in de Nederlandse werkcultuur en wennen ze aan een werkritme. Verder kunnen ze zelfvertrouwen opbouwen, succeservaringen opdoen en de taal in de praktijk leren.