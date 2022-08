AltenaLokaal: gemeente moet helpen nu koopkracht fors afneemt

,,Inmiddels is duidelijk dat mede als gevolg van de grote stijging van de energiekosten de inflatie in Nederland enorm is”, stelt fractievoorzitter Philip den Haan. ,,In het nieuws horen we percentages die ongekend zijn. Belangrijker voor ons is echter dat deze cijfers heel concreet voelbaar zijn voor veel inwoners en bedrijven in Altena. De grote kostenstijgingen voor gewone dagelijkse uitgaven brengen mensen en bedrijven écht in de problemen. De landelijke overheid zoekt naar oplossingen, maar als gemeente hebben wij, als het goed is, zicht op onze inwoners.”