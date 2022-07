AltenaLokaal woedend op gemeenteraad: ‘Worden weggezet alsof we tégen de boeren zijn’

Steun voor noodplan voor boeren ontbreekt, maar AltenaLo­kaal legt zich er niet bij neer

Er moet een noodplan komen voor agrariërs in Altena die in de financiële problemen komen door de stikstofcrisis. Boeren moeten ook worden geholpen als ze willen innoveren, de overstap willen maken naar biologische bedrijfsvoering of recreatiewoningen willen neerzetten om aan extra inkomsten te komen.

6 juli